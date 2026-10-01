Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibi için iddianame hazır: İki erkeğin dansı "müstehcenlik" gerekçesi gösterildi

Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibi için iddianame hazır: İki erkeğin dansı "müstehcenlik" gerekçesi gösterildi

Mabel Matiz'in "Ha Leylim" adlı klibi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, klipte iki erkeğin karşılıklı dans ettiği bölümü "müstehcenlik" suçlamasına dayanak göstererek iddianame hazırladı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibi için iddianame hazır: İki erkeğin dansı "müstehcenlik" gerekçesi gösterildi
Son Güncelleme:

Sanatçı Mabel Matiz'in "Ha Leylim" adlı şarkısına çektiği klip, bu kez mahkeme süreciyle gündemde. 10 Ağustos 2026'da yayımlanan klip hakkında re'sen başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, Matiz hakkında dava açılmasını talep eden bir iddianame hazırladı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlığı altında düzenlenen 226. maddesindeki "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldü.

Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibi için iddianame hazır: İki erkeğin dansı "müstehcenlik" gerekçesi gösterildi - Resim : 1

İDDİANAMENİN ODAĞINDA KLİBİN SON BÖLÜMLERİ VAR

Savcılık, klibin özellikle 3 dakika 51'inci saniyesinden sonraki bölümünü suçlamanın dayanağı olarak gösterdi.

İddianamede, açık bir alanda çok sayıda kişinin oturduğu bir sahnede, damat karakterini canlandıran bir erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli başka bir erkeğin görüntüye girdiği belirtildi.

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' ifadesi ortaya çıktı! 'İki insanın birbirine bakması suç değildir'Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' ifadesi ortaya çıktı! 'İki insanın birbirine bakması suç değildir'

Sahnenin devamında erkeklerden birinin ceketini çıkardığı ardından iki karakterin karşılıklı dans etmeye başladığı aktarıldı. Savcılık, dans sırasında kol ve kalça hareketlerinin belirgin biçimde kullanıldığı ve bu hareketlerin tekrarlandığı değerlendirmesinde bulundu.

Mahsun Kırmızıgül Mabel Matiz sansürüne isyan etti! 'Yolsuzluk yapanlar daha tehlikeli'Mahsun Kırmızıgül Mabel Matiz sansürüne isyan etti! 'Yolsuzluk yapanlar daha tehlikeli'

Savcılık, söz konusu görüntüleri TCK'nın 226. maddesi kapsamında değerlendirdi ve Matiz'in cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mabel Matiz Şarkıcı İddianame
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro