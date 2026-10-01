Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibi için iddianame hazır: İki erkeğin dansı "müstehcenlik" gerekçesi gösterildi

Sanatçı Mabel Matiz'in "Ha Leylim" adlı şarkısına çektiği klip, bu kez mahkeme süreciyle gündemde. 10 Ağustos 2026'da yayımlanan klip hakkında re'sen başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, Matiz hakkında dava açılmasını talep eden bir iddianame hazırladı.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlığı altında düzenlenen 226. maddesindeki "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldü.

İDDİANAMENİN ODAĞINDA KLİBİN SON BÖLÜMLERİ VAR

Savcılık, klibin özellikle 3 dakika 51'inci saniyesinden sonraki bölümünü suçlamanın dayanağı olarak gösterdi.

İddianamede, açık bir alanda çok sayıda kişinin oturduğu bir sahnede, damat karakterini canlandıran bir erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli başka bir erkeğin görüntüye girdiği belirtildi.

Sahnenin devamında erkeklerden birinin ceketini çıkardığı ardından iki karakterin karşılıklı dans etmeye başladığı aktarıldı. Savcılık, dans sırasında kol ve kalça hareketlerinin belirgin biçimde kullanıldığı ve bu hareketlerin tekrarlandığı değerlendirmesinde bulundu.

Savcılık, söz konusu görüntüleri TCK'nın 226. maddesi kapsamında değerlendirdi ve Matiz'in cezalandırılmasını istedi.