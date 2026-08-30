Liderlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde 104 yıl önce kazanılan zaferin yıl dönümü nedeniyle liderler mesaj yayımladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 'Başkomutan Meydan Muharebesi' olarak tarihe geçen ve Millî Mücadele’nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum.

30 Ağustos Zaferi’yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezelî ve ebedî vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır.

Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve öz güvenle enerjiden savunma sanayiine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.

'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe' Türkiye’yi ve Türk Milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen, devlet ve millet olarak, haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip, bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer’in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedî muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

"İSTİKLÂL, TÜRK MİLLETİ'NİN KARAKTERİDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"İstiklâl, Türk Milleti'nin karakteridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

"MİLLETİ VE DEVLETİ YİNE TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ KURTARACAK"

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos 2026’da Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 104. Yıldönümünü kutlarken Türkiye Cumhuriyetinin 30 Ağustos 1922’den buyana karşı karşıya olduğu en büyük yaşamsal tehdit olan ağır çekim yıkım ile karşı karşıya. İstiklal Harbini kazanan ve Cumhuriyeti kuran Gazi Meclis eli ile PKK terör örgütüne af çıkarılmakla kalınmıyor, PKK’nın paralel devlet kurmasını sağlayacak düzenlemelere doğru ülkemiz sürükleniyor. Milleti ve devleti yine Türk milletinin iradesi kurtaracak. Nice 30 Ağustosları şan ve şerefle kutlayacağız."

"TÜRK MİLLETİNİN VATANINDAN VE İSTİKLALİNDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİNİN TARİHE VURULMUŞ MÜHRÜDÜR"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos; Türk milletinin vatanından ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin tarihe vurulmuş mührüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve zaferimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun."

"MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK İRADESİ TARİHE GEÇTİ"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"104 yıl önce kazanılan büyük zaferle milletimizin bağımsızlık iradesi tarihe geçti. 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."