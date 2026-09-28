Kuvvetli yağışlar ne zaman son bulacak? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimizde devam eden yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmak üzere il genelinde hafta boyunca devam etmesi beklenmektedir.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgarın; kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

İstanbul'da sağanak gece de sürdü. Sağanak nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekipler, alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlatırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

Fatih Mutaflar Caddesi üzerinde ise daha önce belediye ekiplerince çalışma yapılan alanda yol çöktü. Yağışın ardından oluşan çukura düşen araçlar, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Caddenin bir kısmı çukurlar nedeniyle trafiğe kapatıldı. (DHA)

YAĞIŞ SEBEBİYLE TRAFİK OLUŞTU

Sabah saatlerinde yağmur yer yer etkisini artırdı. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş gününde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

YAĞMUR YER YER SÜRÜYOR

Yer yer devam eden yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kozyatağı mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu sürüyor. Saat 08.45 itibariyle yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.