Halk TV Türkiye Kurban pazarında ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında kurban pazarında arazi meselesi yüzünden silahlı çatışma çıktı. Tarafların birbirlerine kurşun yağdırdığı olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada taraflar birbirlerine kurşun yağdırdı. Kurban pazarında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

KURBAN PAZARINDA KANLI ÇATIŞMA

Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Çıkan silahlı çatışmada Sinan Köten ile K.K. ve M.K. kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Köten, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığını değerlendirdiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

