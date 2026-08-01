Komşularını tabancayla vuran emekli polis tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde komşular arasında yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda, emekli polis memuru Metin Karol (59), komşuları Ahmet K. (67), eşi İkbal K. (58) ve oğulları Cumali K.'yi (41) tabancayla yaraladı. Gözaltına alınan Karol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yeni Mahalle Gazi Sokak'ta bulunan Belkoop Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesindeki bankta oturan Ahmet K., eşi İkbal K. ve oğulları Cumali K. ile komşuları Metin Karol arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evine giden Karol, beylik tabancasını alarak yeniden bahçeye indi ve komşularına ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaşanan arbede sırasında kavgayı sonlandırmak amacıyla havaya uyarı ateşi açtı.

Yaralanan Ahmet K., İkbal K. ve Cumali K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ahmet K. ile İkbal K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde, komşu aileyle daha önceden husumet yaşadıklarını belirttiği öğrenilen Metin Karol'un, olay günü çıkan tartışmanın ardından evinden aldığı beylik tabancasıyla ateş açtığını söylediği ifade edildi. Bazı iddialara göre tartışmanın, ailenin apartman bahçesindeki bankta oturması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Karol, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)