Kolombiya'daki uçak kazasında ölen Türk iş adamının eşi açıklama yaptı! Yürek burkan sözler

Halktv.com.tr/Özel Haber

Kolombiya’da sağlık hizmeti alamayan köylüler için gönüllü pilotluk yapan Aydınlı İş İnsanı Mehmet Çankaya'nın vefatının ardından eşi açıklama yaptı. Mehmet Çankaya’nın eşi Adriana Revelo Çankaya, ailesinin yas tutabilmek için zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Kolombiya’da 13 Eylül’de kaybolan uçağın enkazına ulaşılmasının ardından, uçaktaki Türk İş İnsanı Mehmet Çankaya ve 4 sağlıkçının hayatını kaybettiği bizzat Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella tarafından açıklandı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Uçağı kullanan Türk iş insanı Mehmet Çankaya’nın eşi Adriana Revelo'nun Halk TV'ye gönderdiği açıklamasında kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

"ÖNCELİĞİMİZ KIZLARIMIZI KORUMAK"

Yaşananlardan derinden etkilendiklerini belirten Revelo, “Şu anda önceliğimiz birbirimize destek olmak, kızlarımızı duygusal olarak korumak ve yasımızı ailemizin mahremiyeti içinde yaşamaktır.” dedi.

Revelo, kendilerine ulaşmaya çalışanların anlayışını istedi:

“Şu anda telefonlara ve mesajlara yanıt verecek, röportaj yapacak ya da daha fazla bilgi paylaşacak durumda değiliz.”

PAYLAŞIMLAR İÇİN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Kazayla ilgili bilgi, görüntü ve yorumlar paylaşılırken sorumlu davranılmasını isteyen Revelo, “Her paylaşımın ardında büyük bir kayıpla yüzleşen aileler, çocuklar, anne babalar ve yakınlar var.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Çankaya'nın açıklaması şöyle:

"Eşim ve kızlarımın babası Mehmet Çankaya’nın hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz bu acı günlerde, bize gösterilen sevgi ve dayanışma için yürekten teşekkür ederiz. Dualarınız, mesajlarınız ve telefonlarınız bizim için çok değerli.

Uçakta bulunan diğer kişilerin ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Onların acısını paylaşıyor, hepimiz için son derece zor olan bu dönemde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

Aile olarak yaşananlardan derinden etkilendik. Şu anda önceliğimiz birbirimize destek olmak, kızlarımızı duygusal olarak korumak ve yasımızı ailemizin mahremiyeti içinde yaşamaktır.

Bize ulaşmaya çalışan dostlarımızın, tanıdıklarımızın, basın mensuplarının ve herkesin anlayışı için ayrıca teşekkür ederiz. Şu anda telefonlara ve mesajlara yanıt verecek, röportaj yapacak ya da daha fazla bilgi paylaşacak durumda değiliz. Sessizliğimizin bir teşekkür eksikliği olarak görülmemesini rica ediyoruz. Ailece zamana ve kendi alanımıza ihtiyacımız var.

Yaşananlarla ilgili bilgi, görüntü, yorum veya ayrıntılar paylaşılırken duyarlı ve sorumlu davranılmasını istiyoruz. Her paylaşımın ardında büyük bir kayıpla yüzleşen aileler, çocuklar, anne babalar ve yakınlar var.

Gösterdiğiniz sevgi, ettiğiniz dualar ve dayanışmanız için bir kez daha yürekten teşekkür ederiz. Bu kaybı anlamaya ve kabullenmeye başlayabilmek için zamana, saygıya ve ailece bir arada kalabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var.

Aile daima varlığını sürdürür.

Adriana Revelo ve kızları

Desteğiniz ve saygınız için teşekkür ederiz.

Saygı da destek olmanın bir yoludur."

DÖRT SAĞLIK ÇALIŞANI DA ÖLDÜ

Mehmet Çankaya, pandemi döneminde pilotluk eğitimi aldıktan sonra Kolombiya Sivil Hava Devriyesi’ne gönüllü oldu. Kendi uçağıyla doktorları ve sağlık çalışanlarını ülkenin uzak bölgelerine götürüyordu. Son uçuşunda da Condoto çevresinde halka ücretsiz sağlık hizmeti veren dört kadın sağlık çalışanını Bogotá’ya taşıyordu.

Çankaya ile birlikte Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán ve Yuliza Figueredo'da yaşamını yitirdi.