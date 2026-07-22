Kız arkadaşının iş yerini yaktı, kaçan kadına pompalıyla ateş açtı: Dehşet anları kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesinde H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve otomobilini ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İŞ YERİNİ VE OTOMOBİLİNİ ATEŞE VERDİ, ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

Olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve otomobilini benzin döküp ateşe verdi. H.H.Ö., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.’yü tehdit edip, kaçarken arkasından ateş etti. Esra Ö.'ye yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultarak yaşamına son vermeye kalkan H.H.G., jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Dükkan ve otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüde şüphelinin aracı ateşe vermesi ve kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı ile ateş etmesi yer aldı.

"ARABA YANARKEN SAĞA SOLA BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Ş.S., gürültüyle uyandıklarını belirterek "Araba yanarken sağa sola bağırıyordu. Sonra pompalıyla atış yaptı. Devamında jandarma, polis ve itfaiye geldi" dedi. (DHA)