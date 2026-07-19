Evli sevgilisinin emaneti üniversite öğrencisi kızı yaktı! İş yerinden cephanelik çıktı

Şişli Esentepe Mahallesi'nde 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Beyza A., çantasındaki şarjör ve mermilerle bir AVM'ye giriş yapmak istedi. AVM girişindeki X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlilerinin dikkatli kontrolleri sonucu çantasındaki mermiler fark edildi. Güvenlik görevlilerinin kendisine ruhsat sorması üzerine panik yaşayan genç kız, içeri girmekten vazgeçerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EĞLENCE MEKANINDA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda kaçan şüphelinin Beyza A. olduğu tespit edildi. Ekipler, genç kızı Beşiktaş Etiler'deki bir eğlence mekanında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çantasında yapılan aramalarda bir adet şarjör ile 25 mermi bulundu. Beyza A. emniyetteki ifadesinde, mermileri sevgilisi Erol G.'nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaparken bulduğunu ve Erol G.'nin bunları kendisine getirmesini istemesi üzerine yola çıktığını söyledi. AVM'de bulunan sevgilisine mermileri ulaştırmak isterken X-ray noktasında yakalanınca korkup kaçtığını itiraf etti.

7 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Beyza A.'nın açıklamaları üzerine polis ekipleri, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Erol G.'yi de gözaltına aldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirerek Erol G. ile bağlantılı olduğu belirlenen 7 farklı adreste arama yaptı. Yapılan aralamalarda Sarıyer'deki iş yerinde 564, Erol G.'nin babasına ait evde ise 17 fişek ele geçirildi. Beyza A.'nın çantasından çıkanlarla birlikte toplam 606 fişeğe el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Beyza A. ve Erol G., çıkarıldıkları mahkemece 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Olay anına ilişkin AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)