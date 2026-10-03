Kırıkkale Belediyesi’ne 'rüşvet' soruşturması: 3 çalışan tutuklandı

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan R.Z, G.Ç. ve Ö.G, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ve bir şüphelinin oğlunun banka hesaplarına toplam 381 ayrı işlemde 4 milyon 333 bin 976 lira para girişi yapıldığı ve banka hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun iddiaları desteklediği belirtildi.

3 belediye çalışanı belediyedeki çeşitli iş ve işlemler karşılığında rüşvet talep ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

İncelemelerde, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z'nin hesabına 180 işlemde 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimde tekniker olarak görev yapan G.Ç'nin hesabına ise 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 lira para girişi olduğu bildirildi.

BELEDİYE DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emlak biriminde çalışan Ö.G. ile oğlunun hesabına da 100 işlemde 156 bin 211 lira para girişi tespit edildiği bildirildi. Böylece soruşturma kapsamında incelenen hesaplara toplam 381 işlemde 4 milyon 333 bin 976 lira para girişi yapıldığı aktarıldı.

Kırıkkale Belediyesi de adli işlem yapılan 3 personelle ilgili idari soruşturma başlattı. (AA)