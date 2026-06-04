Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına girince kurucusu olduğu sendika bile dışladı

CHP'nin mutlak butlan kararıyla oluşturulan butlan yönetiminde yer alan Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, kurucusu olduğu sendika tarafından dışlandı. Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in üç yıllık performansına ilişkin yapacağı basın açıklamasına Kaya'yı davet etmezken, "Bulunduğu pozisyonu kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

KURUCUSU OLDUĞU SENDİKA DAVET ETMEDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevdeki üçüncü yılı dolayısıyla yarın değerlendirme toplantısı düzenleyecek olan Eğitim Sen, dikkat çeken bir karara imza attı.

Sendika, CHP'de butlan kararı sonrasında oluşturulan Kılıçdaroğlu yönetiminde Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan kurucu genel başkanı Yıldırım Kaya'yı etkinliğe çağırmama kararı aldı.

ÖZÇAĞDAŞ DAVET EDİLDİ

Eğitim Sen'in açıklamasına göre, toplantıya CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu isimlerinden İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş davet edildi. Böylece sendika, eğitim politikaları konusundaki değerlendirmelerinde mevcut CHP yönetimiyle temas kurmayı tercih etti.

"BULUNDUĞU POZİSYONU KINIYORUZ"

Sendika yönetimi, Yıldırım Kaya'nın davet edilmemesine ilişkin gerekçeyi de açıkça ortaya koydu. Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Eski genel başkanımızı davet etmiyoruz. Bulunduğu pozisyonu kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.