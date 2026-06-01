Kılıçdaroğlu'na Grup Yorum'dan yasak! CHP binasına o şarkıyla çıkmıştı
Butlan kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra genel merkez binasındaki bayramlaşmaya Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" şarkısıyla gelmişti. Grup Yorum, şarkılarının kullanılmasını yasakladı.
GRUP YORUM'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA: KILIÇDAROĞLU'NA YASAKLADILAR
Grup Yorum'un şarkısının kullanıldığı video sosyal medyada yayılınca açıklama geldi. Grup Yorum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada türkülerinin Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasına tepki gösterdi.
Grup Yorum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkülerimizi düzen siyasetinin kirli çekişmelerinin fon müziği yapılmasına izin vermedik,vermeyeceğiz!
Emperyalizmle ve faşizmle işbirliği yapanların şarkılarımızı kullanmalarına, kirletmelerine ASLA müsaade etmeyeceğiz!
Kullananların ikiyüzlülüklerini her yerde teşhir edeceğiz!"