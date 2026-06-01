Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'na Grup Yorum'dan yasak! CHP binasına o şarkıyla çıkmıştı

Butlan kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra genel merkez binasındaki bayramlaşmaya Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" şarkısıyla gelmişti. Grup Yorum, şarkılarının kullanılmasını yasakladı.

Kılıçdaroğlu, kapıları polis eli kırılıp kendisine teslim edilen CHP Genel Merkezi'ne 2.5 yılın ardından gelmiş, butlan kararından sonra Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor"şarkısı eşliğinde yürümüştü.

GRUP YORUM'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA: KILIÇDAROĞLU'NA YASAKLADILAR

Grup Yorum'un şarkısının kullanıldığı video sosyal medyada yayılınca açıklama geldi. Grup Yorum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada türkülerinin Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasına, "Emperyalizmle ve faşizmle işbirliği yapanların şarkılarımızı kullanmalarına, kirletmelerine ASLA müsaade etmeyeceğiz!" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Grup Yorum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkülerimizi düzen siyasetinin kirli çekişmelerinin fon müziği yapılmasına izin vermedik,vermeyeceğiz!
Emperyalizmle ve faşizmle işbirliği yapanların şarkılarımızı kullanmalarına, kirletmelerine ASLA müsaade etmeyeceğiz!
Kullananların ikiyüzlülüklerini her yerde teşhir edeceğiz!"

