KHK ile ihraç edilen akademisyen Elçin Aktoprak görevine iade edildi
Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi bildirisini imzaladığı için Şubat 2017’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Doç. Dr. Elçin Aktoprak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevine geri döndü.
Siyaset bilimci Aktoprak, ihraç edilmeden önce fakültenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Mülkiyeliler Birliği’nde önceki dönemde İkinci Başkan olarak görev yapan Aktoprak, birliğin Yüksek Danışma Kurulu üyeliğini de sürdürüyor. Aktoprak aynı zamanda İnsan Hakları Okulu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.
GÖREVE İADE EDİLDİĞİNİ MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DUYURDU
Elçin Aktoprak’ın üniversitedeki görevine dönüşünü Mülkiyeliler Birliği kamuoyuyla paylaştı.
Birliğin açıklamasında, barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle Şubat 2017’de fakülteden ihraç edilen Aktoprak’ın görevine iade edilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada Aktoprak’tan önceki dönem İkinci Başkanları, Yüksek Danışma Kurulu üyeleri ve hocaları olarak söz edildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi