MHP cephesinden AKP'ye fon skandalı çağrısı! "Fatma Betül Kaya dahil hepsi yargılansın"

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün Gazetesi’ndeki köşe yazısında, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın da adının geçtiği fon skandalına ilişkin dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Çiçek, AKP'li Sayan Kaya dahil adı olaya karışan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, “Siyasi imtiyaz kimseye tanınmamalıdır” dedi.

"ORTADA ÇOK BÜYÜK BİR VURGUN VARDIR"

Çiçek, yazısında Türkiye’de son dönemde ağır bir atmosfer oluştuğunu belirterek, eski bakan ve siyasetçilerin adının karıştığı fon skandalının bu tabloyu daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Yaşananların yalnızca adli vaka olarak görülemeyeceğini savunan Çiçek, bunu “toplumun damarlarına yayılan daha büyük bir çürümenin işaretleri” olarak nitelendirdi.

Çiçek, fon skandalının siyasi rekabet malzemesi yapılmaması gerektiğini belirterek, “Ortada çok büyük bir vurgun ve mağduriyet vardır” ifadelerini kullandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA VURGUSU

Yazıda, fon skandalına adı karışan AKP Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın partideki görevlerinden istifa ettiği hatırlatıldı.

Çiçek, bu istifanın ardından hukuki sürecin işletilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi onun ve adı bu olaya karışan başkalarının hukuk önünde vermesi gereken bir hesap varsa, sonuna kadar vermeleri gerekir. Siyasi imtiyaz kimseye tanınmamalıdır.”

Vatandaşın ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu vurgulayan Çiçek, siyasilerin adının yolsuzluk, rüşvet ve vurgun iddialarıyla anılmasının toplumdaki adalet ve güven duygusunu zedelediğini yazdı.

"'YÖNETEN BÖYLEYSE, YÖNETİLEN NE YAPSIN' SORUSU..."

Çiçek, “Mesele şu partili, bu partili meselesi değildir” diyerek, “Yöneten böyleyse, yönetilen ne yapsın?” sorusunun toplumdaki çürümeyi daha geniş bir alana yayabileceğini belirtti.

Çiçek, fon skandalında sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini, mağdurların durumunun da hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Yazısını hukuk ve adalet vurgusuyla tamamlayan Çiçek, “Türkiye’nin üzerine kurşun gibi çöken atmosferi; hukuk işler, adalet yerini bulur ve vicdanlar rahat ederse dağılabilir” değerlendirmesinde bulundu.