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Fon skandalı patlayınca Bülent Arınç'ın telefonu susmak bilmemiş! Her arayan aynı sözü söylemiş

Tera ve Pusula Holding’in başını çektiği fon skandalı AKP kulislerini hareketlendirdi. Skandal sonrası Bülent Arınç’ı aramak için AKP'lilerin yarışa girdiği öğrenildi.

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Fon skandalı patlayınca Bülent Arınç'ın telefonu susmak bilmemiş! Her arayan aynı sözü söylemiş
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Tera ve Pusula Holding’in başını çektiği, içinde AKP’li yönetici Fatma Betül Sayan Kaya’nın da yer aldığı fon skandalında gelişmeler bitmek bilmezken, AKP kulislerinden dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.

AKP’nin kuruluş yıl dönümünde, kurucusu olduğu partiye sert eleştiriler yönelten Bülent

Arınç’ın, skandalın ardından telefonunun susmadığı öğrenildi.

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Partisine yönelik sözleri nedeniyle topa tutulan, hatta Saray’dan Oktay Saral’ın bile tepki gösterdiği Arınç’a ulaşmak için AKP’lilerin birbiriyle yarıştığı belirtildi.

Fon skandalının ardından Arınç’ı arayan AKP’lilerin hep aynı ifadeyi kullandığı öğrenildi.

"EFENDİM HAKLI ÇIKTINIZ"

NOW TV’nin haberine göre, “Efendim, siz haklı çıktınız” diyen AKP’lilere Arınç’ın, “Keşke ben haklı çıkmasaydım” yanıtını verdiği aktarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Bülent Arınç
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