Kendiliğinden tuzlu, ata tohumu ile üretiliyor: Talebe yetişemiyorlar

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde nesilden nesile aktarılan ata tohumundan yetiştirilen domatesin bu yılki hasadı, yurt genelinde etkili olan yağışlı hava yüzünden 1 ay gecikmeyle eylülde başladı.

Tuzla Gölü kıyısında kurulu mahallede yetişen domatesler, poyraz rüzgarıyla gölden taşınan tuzların toprağa karışması sayesinde kendine has bir aroma kazanıyor.

POYRAZ TUZ TAŞIYOR, DOMATES LEZZETLENİYOR

Mahallede kurulan kadın kooperatifi aracılığıyla satışa sunulan domateslerin fidelerini üreticiler kendi elleriyle ekiyor. 13 yıldır organik tarım yapan Hülya Sarıkaya, "Fideleri kendimiz ekip, yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi organik pazarda tüketiciye ulaştırıyoruz. Ata tohumundan elde ettiğimiz için domateslerimiz iri ve şekilsiz oluyor. Bazı müşterilerimiz sevmiyor. Ama bu domatesin özelliği budur. Tuzla Gölü'ne de yakın olması nedeniyle aroması çok farklı ve lezzetli oluyor. Esen poyraz ile birlikte göldeki tuzlar domateslere konuyor. Bu yüzden de domatese tuz atmanıza gerek kalmıyor" dedi.

VERİM DÜŞTÜ, TALEBE YETİŞEMİYORLAR

Bu yıl yağışların fide ekimini de hasadı da geciktirdiğini belirten Sarıkaya, "Havaların yağışlı olmasından dolayı geçen seneye göre bu yıl verim düştü. Sulu ve lezzetli bir domates olması nedeniyle taleplere yetişemiyoruz. Eylül başında başlayan hasadımız kasım ayına kadar devam ediyor. Müşterilerimiz ürünlerimizi talep gösteriyor. Domatesimize coğrafi işaret alınmasını ve tescillenmesini istiyoruz. Ata tohumu olarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN ADIM ATILDI

2012 yılından bu yana kesintisiz organik üretim yapan Emrullah Sarıkaya, Tarım İl Müdürlüğü'nün sunduğu projeyle organik tarıma geçtiklerini anlattı. Karahıdır domatesinin Kayseri genelinde menemen ve sofralık olarak sıklıkla tüketildiğini vurgulayan Sarıkaya, bu yıl aşırı yağışlar ve ekimin geç yapılması yüzünden verimde ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

Bünyan İlçe Tarım Müdürlüğü'nün coğrafi işaret tescili için adım attığını da aktaran Sarıkaya, "Coğrafi işaret alındığı zaman yüksek bir tanınırlık oranına ulaşacak. Bu da bize olumlu yansıyacak. Üretim potansiyelimiz artacak" dedi.

TARİHİNİ KİMSE BİLMİYOR

Ata tohumunun kökeninin bile bilinmediğine dikkat çeken Sarıkaya, "80 yaşında annem var o bu tohumun tarihinin bilmiyor. Onun annesi de aynı şekilde bilmiyor. Yıllardır gelen ata kültürünü nesillerdir yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, birçok pazarda domateslerin 'Karahıdır' adı altında satıldığına ancak gerçek organik ürünün yalnızca organik pazarda bulunduğuna dikkat çekerek tüketicileri uyardı. Sarıkaya, "Kimyasal hiçbir gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Kullandığımız gübre ve ilaçlarımız tamamen Tarım İl Müdürlüğümüzün uygun gördüğü ilaçlar. Onun haricinde her şey doğal" dedi.

(DHA)