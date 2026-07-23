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Halk TV Türkiye Kayseri'de polis aracı kaza yaptı: 2'si bekçi 3 yaralı

Kayseri'de polis aracı kaza yaptı: 2'si bekçi 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si bekçi 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kayseri'de polis aracı kaza yaptı: 2'si bekçi 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. M.A.K. yönetimindeki 06 SEH 49 plakalı otomobil ile bekçi H.A.S. idaresindeki 38 A 74323 plakalı polis aracı çarpıştı. Kaza sonucu 2'si bekçi olmak üzere 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOCASİNAN'DA POLİS ARACI KAZASI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan polis aracı yan yatarken, araçta bulunan bekçi H.A.S. ve beraberindeki bekçi G.Ö. ile diğer araç sürücüsü M.A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavileri devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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