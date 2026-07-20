Fatih'te polis aracı park halindeki motosiklete çarptı: 3 yaralı
İstanbul'un Fatih ilçesinde kontrolden çıkan polis aracı, park halindeki motosiklete çarptı. Savrulan motosikletin kaldırımdaki yayaya isabet ettiği kazada 2 polis memuru ile 1 yaya yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde kontrolden çıkan polis aracı, park halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin kaldırımdaki yayaya çarpması sonucu 2 polis memuru ile 1 kişi yaralandı.
Kaza, 18 Temmuz saat 14.20 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı, yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda bulunan 32 yaşındaki Cemal El Kasım'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan polis memurları H.T. ile S.B. ve yaya Cemal El Kasım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)