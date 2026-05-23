Kayınpederini bıçakla öldürdü

Niğde'de damat H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Damat, kayınpederini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan B.E. kurtarılamadı.

Niğde'nin merkez Sarıköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde aile içinde çıkan bir tartışma kanlı bıçaklanma olayına dönüştü. Damat H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından damat kayınpederini bıçakla öldürdü.

KAVGADA BIÇAK ÇEKİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanında bulunan bıçakla kayınpederi B.E.'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan B.E.'yi gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan B.E., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ DAMAT GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçmaya fırsat bulamayan şüpheli H.Y., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Niğde Kavga Cinayet
