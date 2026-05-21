Bahçede korkunç ölüm! Ot biçerken dengesini kaybetti savrulan bıçak eşinin boğazına saplandı

Olay, dün Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. Hilmi Seyis ve Yeter Seyis çifti, günlük işlerini yürütmek ve bahçelerindeki otları temizlemek amacıyla dik yamaçta bulunan arazilerine gitti.

KONTROLDEN ÇIKAN MAKİNE VE ÖLÜMCÜL KAZA

Yamaç arazide motorlu makineyle ot biçmeye çalışan Hilmi Seyis, bir anda dengesini kaybederek ayağının kayması sonucu engebeli zeminde sürüklendi. Hilmi Seyis’in kontrolünü yitirmesi üzerine, o esnada çalışır halde bulunan ot biçme motorunun kesici bıçağı, arazide oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan 56 yaşındaki eşi Yeter Seyis’e isabet etti. Boğazından ağır şekilde yaralanan Yeter Seyis, olay yerinde kanlar içinde kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN TESPİTİ VE OTOPSİ SÜRECİ

Kazanın ardından eşine ilk müdahalede bulunan Hilmi Seyis, durumu vakit kaybetmeden sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızlıca ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yeter Seyis’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından Yeter Seyis’in cenazesi, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kazayla eşinin ölümüne neden olan Hilmi Seyis’i ifadesini almak üzere karakola götürdü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hilmi Seyis serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. (DHA)