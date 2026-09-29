Kayığı boş dönen balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'dan (65) yakınları bir süre haber alamadı. Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlatıldı.

KAYIK BOŞ HALDE KIYIYA VURDU

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak için denize açılan Özen Arslan'dan yakınları bir süre haber alamadı. Kendisine ulaşılamayan Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurdu. Bunun üzerine durum yetkililere bildirildi.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce karadan, denizden ve termal kameralı dron ile havadan arama çalışması başlatıldı. Balıkçılar da tekneleriyle arama çalışmasına destek verdi.

CESET PERŞEMBE AÇIKLARINDA BULUNDU

Balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği arama çalışmasında, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, Arslan'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA