Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin bilinmeyenleri: Kumpasa geldim, yarın tahliye olurum

Milli İstihbarat Teşkilatı Asya Başmüsteşarı Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011 tarihinde cezaevinde yaşamını yitirmesi şüphe yaratmıştı. Cezaevi başgardiyanı Ömer Vatan, dosya kapsamında ifade verdi. Vatan, Kozinoğlu'nun cezaevine girdiği günden koğuşa geçişine ve sonra yaşananlara kadar bilinmeyenleri anlattı.

UĞUR VE YILDIRIM İLE KALMAYI KENDİSİ İSTEDİ

Kozinoğlu cezaevine ilk girdiği gün kendi isteği ile tek kişilik hücreyi tercih etti. Vatan'ın ifadesine ulaşan Sabah'ın haberine göre; Kozinoğlu, odayı görünce "Ben burada kalamam" diyerek dilekçe verdi. Böylece daha önce de tanıdığı Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile aynı hücreye yerleştirildi.

Vatan, koğuşa yürürken Kozinoğlu'nun kendisine, "Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum" dediğini söyledi. Vatan'ın ifadesinde Kozinoğlu'nun Uğur hakkında "Apo'yu getiren komutan" denilmesine karşı çıktığı da yer verildi. Kozinoğlu'nun "Biz getirdik, o sadece sorgusunda bulundu" dediğini aktardı.

"BU DA NUMARA YAPIYOR"

Uğur'un hastaneye gitmek için doktordan sevk istediği sırada da koğuşta bulunan Vatan, Kozinoğlu ile sohbet ettiğini söyledi. Vatan'ın iddiasına göre Uğur için 'Ya bu da numara yapıyor' dedi.

Kozinoğlu'nun öldüğü gün izinli olduğu için kurumda bulunmayan Ömer Vatan denetime gelen FETÖ'cü denetçilere ilişkin de ifade verdi.

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, 8 kişi tutuklandı.