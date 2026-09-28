Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Milyonları götürüp kasaya tencere tava koydu

İstanbul Fatih’te Kapalıçarşı yakınlarında bulunan bir döviz ve sarrafiye şirketinde yaşanan soygun, uygulanan yöntem ve sonrasında ortaya çıkan para trafiğiyle dikkat çekti. Şirkette 8 yıldır çalışan Emre C.’nin, iş yeri sahibinin bulunmadığı günü fırsat bilerek kasadaki yaklaşık 700 bin dolar ile yüz binlerce lirayı aldığı, ardından da çelik kasaya para yerine mutfak eşyaları bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, Molla Fenari Mahallesi’ndeki Linavista Sarrafiye isimli iş yerinde meydana geldi. Şirket sahibi Tarık E.’nin dükkanda bulunmadığı günü değerlendiren Emre C., mesainin sonlarına doğru diğer çalışanların iş yerinden ayrılmasını sağladı.

Ardından kendisine emanet edilen çelik kasanın anahtarını kullanan şüpheli, vezne ve kasa bölümündeki 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euroyu siyah bir sırt çantasına doldurdu.

Ancak Emre C.’nin planı yalnızca paraları almakla sınırlı değildi.

KASAYI TENCERE VE TAVAYLA DOLDURDU

Soygunun hemen anlaşılmasını engellemek isteyen şüpheli, kasanın boş kaldığını gizlemek için iş yerindeki mutfaktan tencere, tava ve su şişelerini topladı. Bunları başka bir siyah çantaya yerleştiren Emre C., çantayı çelik kasanın içine koydu ve kasayı yeniden kilitledi.

Böylece kasa dışarıdan bakıldığında hâlâ doluymuş gibi görünüyordu.

Şüpheli daha sonra iş yerinden ayrılarak evine gitti.

EŞİNE "ÇİN'E GÖNDERİLİYORUM" DEDİ

Emre C., evine ulaştığında eşine şirket tarafından acilen Çin’e gönderildiğini söyledi ve valizini hazırlamasını istedi.

Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na giden şüphelinin 00.42’de Çin uçağına bindiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Emre C.’nin yurt dışına çıkmadan önce çaldığı dolarların bir bölümünü farklı kuyumcularda altına çevirdiği de belirlendi. Bu alışverişlere ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

PATRON KASAYI AÇINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Soygunun fark edilmesi ise çalışanların Emre C.’ye ulaşamamasıyla başladı.

Pazartesi günü iş yerine gelen şirket sahibi Tarık E., çalışanlardan şüphelinin kendilerine ulaşmadığını öğrenince durumdan kuşkulandı. Bunun üzerine yedek anahtarla çelik kasayı açtı.

Kasada para yerine tencere, tava ve su şişelerini gören Tarık E., durumu polise bildirdi.

İş yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle paraların kaybolduğu sırada yaşananlar tek tek ortaya çıkarıldı ve şüphelinin Emre C. olduğu belirlendi.

700 BİNLİK VURGUNDA PARA TRAFİĞİ OYUNDAN ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, soygunun yalnızca iş yerinden paraların çıkarılmasıyla sınırlı kalmadığını da ortaya koydu.

İddiaya göre Emre C., çaldığı paranın bir bölümünü akrabası Furkan A.’ya verdi. Furkan A. ise parayı üzerinde taşımaktan çekinerek arkadaşı Berkay T.’ye teslim etti.

Şüphelilerin iz bırakmamak için sahte Instagram hesapları oluşturdukları ve iletişimlerinin bir bölümünü popüler çevrim içi savaş oyunu Mobile Legends üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Para transferlerinin ve paranın kimden kime aktarılacağının da bu iletişim kanalları üzerinden koordine edildiği belirlendi.

ARAÇTAN 130 BİN DOLAR ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Sakarya’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında yapılan aramada soygundan elde edildiği değerlendirilen 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Emre C. de kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

"GİZLİ ORTAKTIM, HAKKIM OLAN PARAYI ALDIM"

Emre C. ifadesinde suçlamalara farklı bir gerekçeyle karşılık verdi. Şirketin gizli ortağı olduğunu öne süren şüpheli, şirketle arasında devam eden bir alacak davası bulunduğunu ve aldığı paranın hakkı olduğunu savundu.

Ancak soruşturma kapsamında alınan eşinin ve iş arkadaşlarının ifadeleri ile şüphelilerin sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği görüşmelerin bu savunmayı desteklemediği belirtildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.

İddianamede Emre C., Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C. hakkında "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca kamu görevinden yoksun bırakılmaları talebiyle haklarında kamu davası açıldı.