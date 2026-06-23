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Halk TV Türkiye Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a kokain sevkiyatının yapıldığı bilgisi üzerine Beylikdüzü'nde takip edilen bir araca operasyon düzenlendi. Valizde veren ve 'bebek yüzlü kurye' olarak adlandırılan Ukrayna vatandaşı İstanbul Havalimanında yakalandı.

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Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a kokain sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, Beylikdüzü'nde takibe aldıkları bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kilo 350 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucunun valizle Türkiye'ye getirildiği tespit edildi. 'Bebek yüzlü kurye' olarak anılan Ukrayna uyruklu Nikita isimli şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde operasyon düzenledi.

Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Resim : 1

Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu maddeyi taşıyan yabancı uyruklu kuryelerin İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan aldıkları kokaini İstanbul'a getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Şebekenin yabancı uyruklu iki kuryesi, uyuşturucu maddeyi İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan teslim alarak önce İspanya ana karasına, oradan da hava yoluyla İstanbul'a getirdi.

Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Resim : 2

İstanbul'a adım atan kuryeler, alıcının kendilerine yönlendirdiği bir ticari taksiye uyuşturucu valizini teslim etti.

Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Resim : 3

ALICILAR TÜRK

Polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu teslim etmek için kullandıkları aracı takibe aldı. Beylikdüzü'nde durdurulan araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucunun alıcısı olduğu değerlendirilen Volkan Armişen, İsa Çelik ve Savelii Lobanov gözaltına alındı.

Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Resim : 4

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Şüphelilerin yakalanmasının ardından çalışmaları derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek uyuşturucuyu taksiye bırakan kuryelerin kimliklerini tespit etti. Türkiye'den ayrılmak üzere İstanbul Havalimanı'na giden şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Resim : 6

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Havalimanında yakalanan şüphelinin Ukraynalı 'Bebek Yüzlü Uyuşturucu Kuryesi' olarak adlandırılan Nikita isimli olduğu öğrenildi.

Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye uzanan zehir hattı: 'Bebek yüzlü kurye' İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Resim : 7

Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu İstanbul Havalimanı
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