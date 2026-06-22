Rumen dalgıcın cesedinin sırrı çözüldü: Gemideki uyuşturucu zulasının peşindeymiş!

Kocaeli'de 6 ay önce denizde dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Rumen dalgıcın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yiyerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yaşanan ölümün ardından dalgıcın 3 suç ortağının ise kaçtığı anlaşıldı.

CANSIZ BEDENİ DALGIÇ KIYAFETİYLE 24 OCAK'TA BULUNMUŞTU

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 24 Ocak'ta kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulunmuştu. Yapılan otopside, cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi.

Polisin yaptığı araştırmalarda, Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

GEMİNİN ALTINDAKİ UYUŞTURUCU ZULASININ PEŞİNDEYDİLER

NTV'nin haberine göre, Türkiye'ye gelen 4 Rumen, İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi. Zanlıların amacının, geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü.

Robert Stoica'nın ise Derince'deki bu su altı dalışı sırasında yaşamını yitirdiği saptandı.

ÜZERİNDEN ÇIKAN MALZEMELER İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Stoica'nın annesi, daha önce yaptığı kayıp başvurusunda oğlunun bir iş için Türkiye'ye gittiğini söylemişti. Emniyet güçlerinin araştırmaları sonrası Romanyalı dalgıcın, uyuşturucu zulasını sökmek için dalış yaptığı ihtimali kesinleşti.

Stoica'nın vurgun yiyerek ölen cansız bedeni üzerinden boru anahtarı ve kerpeten gibi aletlerin çıkması da bu iddiaları güçlendirdi.

SUÇ ORTAKLARI KAÇTI, GEMİ ARANIYOR

Robert Stoica'nın dalış esnasında ölmesi üzerine, beraberindeki 3 suç ortağının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, emniyet güçleri altına uyuşturucu yerleştirilen söz konusu geminin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.