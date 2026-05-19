Kamu zararı yok ama hapis var! Gençlik Bayramı'nda gençlere 'Saraçhane' cezası

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan ve daha sonra "Saraçhane Protestoları" olarak anılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle Boğaziçili 3 öğrenci haklarında "kamu malına zarar verme" suçundan açılan davada karar açıklandı.

GENÇLİK BAYRAMI'NDA GENÇLERE HAPİS CEZASI!

Cumhuriyet'in haberine göre, Saraçhane Protestoları'nın Beşiktaş ayağında, Birlik Parkı'nın duvarları ile Türk Telekom’a ait saha dolaplarına yazılama yaptıkları gerekçesiyle 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine, "kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

DUVAR YAZILAMALARI CEZA DAVASINA KONU EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğrencilerin 26 Mart 2025'te saat 02.00 sıralarında Nisbetiye Mahallesi Park Sokak üzerindeki Türk Telekom’a ait saha dolaplarına ve Birlik Parkı içerisindeki çeşitli alanlara sprey boya ile "İstanbul Uyan", "Tüketici Gözü Boykottur", "Öğrenciler Yalnız Değildir" sloganları yazdıkları belirtildi.

Başsavcılık, öğrenciler hakkında "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla hazırladığı iddianamede öğrencilerin cezalandırılmasını istedi.

İKİ KURUMDAN "ZARAR YOK" RAPORU

İddianamede "müşteki" olarak yer alan Beşiktaş Belediyesi ile Türk Telekom ise mahkemeye sundukları beyanlarda herhangi bir zarar oluşmadığını belirterek şikâyetçi olmadıklarını açıkladı.

YAZILARI DA ÖĞRENCİLER TEMİZLEDİ

Öğrenciler savunmalarında, kullanılan boyaların su bazlı olduğunu, zarar verme kastıyla hareket etmediklerini ve yazıları daha sonra kendilerinin temizlediğini anlattı.

Öğrencilerden biri, "Kamu malına zarar vermek kastıyla yazı yazmadım, boyalar kolayca silinebilen zararı olmayan boyalardı" derken; bir başka öğrenci ise olaydan bir hafta sonra yazıları sildiklerini söyledi.

"KİRLETME, MALA ZARAR VERME DEĞİLDİR"

Öğrencilerin avukatları ise duruşmada, hem Beşiktaş Belediyesi’nin hem de Türk Telekom’un zarar oluşmadığını bildirdiğini, suçun maddi unsurunun oluşmadığını ve öğrencilerin beraatına karar verilmesi gerektiğini savundu.

Savunmada ayrıca Yargıtay kararlarına atıf yapılarak "kirletme" fiilinin mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde emsal kararların dosyaya sunulduğu belirtildi.

3'ER AY 10'AR GÜN HAPİS

Mahkeme ise öğrencilerin "kamu malına zarar verme" suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmederek ayrı ayrı her bir öğrenciye 3 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Beşiktaş Belediyesi’nin "herhangi bir kamu zararı bulunmamaktadır" yönündeki yazısına rağmen, kamunun yararlanmasına ayrılmış alanlara yazı yazılmasının "mala zarar verme suçunun nitelikli hali" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Kararda, "Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilan yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir" denildi.