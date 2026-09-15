Kaldırımda otururken neye uğradığını şaşırdı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hürriyet Mahallesi Hacı Bozkurt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda oturan Adem Gezer’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Adem Gezer’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Adem Gezer, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Gezer’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)