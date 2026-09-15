Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kaldırımda otururken neye uğradığını şaşırdı

Kaldırımda otururken neye uğradığını şaşırdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaldırımda otururken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki Adem Gezer, ağır yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kaldırımda otururken neye uğradığını şaşırdı

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hürriyet Mahallesi Hacı Bozkurt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda oturan Adem Gezer’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Adem Gezer’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaldırımda otururken neye uğradığını şaşırdı - Resim : 1

Kaldırımda otururken vuruldu!Kaldırımda otururken vuruldu!

YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Adem Gezer, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Gezer’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adıyaman Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro