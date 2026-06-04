İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı, 11 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çiğli ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, operasyonlar iki ayrı ilçede gerçekleştirildi.

ÇİĞLİ'DE HAREKETLİ TEKNEYE MÜDAHALE

İlk olay Çiğli ilçesi açıklarında yaşandı. Bölgede görev icra eden Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki bir fiber tekneyi tespit ederek durdurdu. Ekiplerin teknede yaptığı denetimlerde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

DİKİLİ'DE MOTOR ARIZASI YAPAN TEKNEYE YARDIM

Dikili ilçesi açıklarında meydana gelen diğer olayda ise, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber teknenin motor arızası sebebiyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunulduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ekipleri, teknede mahsur kalan 5'i çocuk toplam 11 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, karadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (AA)