İz Gazete'ye saldırı girişimi: Sözümüzü dudaktan sakınacak değiliz!

İzmir'de yayın hayatını sürdüren İz Gazete'ye cuma günü mesai saatleri dışında saldırı girişiminde bulunuldu.

Bugün sabah saatlerinde işe gelen basın emekçileri, gazete binasının kapısının kesici ve delici aletlerle zorlandığını fark etti.

Olayla ilgili yetkili birimlere şikâyette bulunduklarını belirten İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, doğru bildiklerini yazmaktan geri adım atmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da herhangi bir tehdit ve gözdağı girişimi doğru bildiğimizi söylerken bir adım geri atmamızı sağlayamaz! Gözümüzü budaktan, sözümüzü dudaktan sakınacak değiliz!"

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal'ın X paylaşımı (6 Haziran 2026)

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRILARIN KARŞISINDAYIZ"

Basına yönelik saldırı girişimine İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden de tepki geldi.

"İz Gazete’nin kapısının zorlanarak gerçekleştirilen saldırı girişimini kınıyoruz." denilen açıklamada "Basın kuruluşlarına yönelik her türlü tehdit, baskı ve gözdağı girişimi, halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü hedef almaktadır. Gazetecilerin güvenli koşullarda görev yapabilmesi, demokratik toplum düzeninin temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililere konuyla ilgili etkin soruşturma yürütülmesi yönünde çağrı yapılan açıklamada, son olarak şu ifadelere yer verildi: