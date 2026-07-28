İYİ Parti kurucularından gazeteci Vedat Yenerer hayatını kaybetti

Gazeteci Vedat Yenerer'den acı haber geldi. Yaklaşık bir ay önce beyin tümörü teşhisi konulan Yenerer, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti. Hastanede devam eden tedavi sürecinde Yenerer'in beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

VEDAT YENERER KİMDİR?

1965 doğumlu Vedat Yenerer, Türkiye'nin deneyimli savaş muhabirleri arasında gösteriliyordu. Meslek yaşamı boyunca özellikle savaş bölgelerinden yaptığı haberlerle tanınan Yenerer, uzun yıllar Show TV, Kanal D ve Habertürk TV ekranlarında savaş muhabiri ve programcı olarak görev yaptı.

Vedat Yenerer, Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Şubat 2008 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 11 ay tutuklu kalan Yenerer, 24 Ocak 2009'da tahliye edildi. Davanın ilerleyen sürecinde ise 2013 yılında hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Gazetecilik kariyerinin ardından siyasete de adım atan Yenerer, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'de çeşitli görevler üstlendi. 2018 Türkiye Genel Seçimleri'nde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı olan Yenerer, seçilemedi.