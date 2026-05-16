İstanbul'un üzerinde kara kara bulutlar dolaşacak: Şakır şakır yağacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent için hazırladığı güncel haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, Cumartesi gününe bahar sıcaklarıyla başlayan İstanbul, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyor.

İSTANBUL'UN ÜZERİNDE KARA KARA BULUTLAR DOLAŞACAK

Cumartesi günü öğle saatlerinde 26 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, akşam saatleri itibarıyla yön değiştiren rüzgarla birlikte düşüşe geçecek.

AKOM verilerine göre, akşam ve gece saatlerinde gökyüzünü kaplayacak olan bulutlar, sıcaklıkların 20 derece seviyelerine gerilemesine neden olacak.

"İstanbul'da bugün akşam saatleri itibarıyla bölgemizde tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 22-20°C altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor."

Akşam saatlerinde başlayacak değişim yağış pazar günü de İstanbul'da tam anlamıyla kapalı bir hava yaratacak.

Hafta başında bulut yoğunluğunun sürmesi beklenirken, Çarşamba akşamından itibaren beklenen yağmurla, kara bulutlar mega kenti yeniden etkisi altına alacak.

ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK

AKOM uzmanları, İstanbul genelinde bugün akşam saatlerinde başlayacak olan sağanak geçişlerinin pazar günü şiddetini artıracağını öngörüyor.

Özellikle pazar günü çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor. Yağışlı sistem hafta ortasına kadar kısa bir mola verse de Çarşamba ve Perşembe günleri yerel yağışlar geri dönecek.

Haftalık tahminin son günü olan Cuma ise kentin yeniden kuvvetli sağanak yağışa teslim olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların Cuma günü 18 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ani hava değişimi ve yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

17.05 Pazar

13°C / 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

3-7 kg

18.05 Pazartesi

14°C / 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yok

19.05 Salı

15°C / 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yok

20.05 Çarşamba

15°C / 23°C

Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

1-3 kg

21.05 Perşembe

14°C / 23°C

Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

1-3 kg

22.05 Cuma

13°C / 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

3-7 kg