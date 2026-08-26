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Halk TV Türkiye İstanbul’un tepesine kabus gibi çökecek: Gök gürültülü sağanak yağış için gün verdi

İstanbul’un tepesine kabus gibi çökecek: Gök gürültülü sağanak yağış için gün verdi

AKOM, megakentin hava durumuna dair haftalık tahmin raporunu yayınladı. Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, haftanın son iş gününde yerini sert bir serinlemeye ve kuvvetli yağışa bırakacak.

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İstanbul’un tepesine kabus gibi çökecek: Gök gürültülü sağanak yağış için gün verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Yayımlanan rapora göre, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakacak.

BUGÜN HAVA AÇIK, AKŞAM POYRAZ FIRTINASI BEKLENİYOR

İstanbul'da az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31°C'ye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 22°C'ye düşmesi öngörülüyor. Gün boyunca nem oranının %45 ile %85 arasında seyredeceği megakentte, poyrazdan esen rüzgarın akşam saatlerinde kuvvetlenerek hızının saatte 10 ila 40 kilometreye ulaşacağı bildirildi.

İstanbul’un tepesine kabus gibi çökecek: Gök gürültülü sağanak yağış için gün verdi - Resim : 1

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SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, CUMA GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

AKOM'un verilerine göre, Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Termometrelerin 27-29°C aralığına gerileyeceği İstanbul'da, Cuma günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkisini gösterecek.

İstanbul’un tepesine kabus gibi çökecek: Gök gürültülü sağanak yağış için gün verdi - Resim : 3

HAFTA SONU TABLOSU: YAĞIŞ ETKİSİNİ AZALTACAK

Sağanak yağışların Cumartesi sabah saatlerinde hafifleyerek (2-5 kg/m²) kenti terk etmesi, Pazar gününden itibaren ise havanın tekrar ısınarak 30°C seviyelerine çıkması bekleniyor.

AKOM VERİLERİYLE 6 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

27 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık (22°C / 31°C) – Yağış beklenmiyor.

28 Ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (21°C / 28°C) – Yağış beklentisi: 3 - 7 kg/m².

29 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu (20°C / 27°C) – Yağış beklentisi: 2 - 5 kg/m².

30 Ağustos Pazar: Parçalı ve az bulutlu (21°C / 30°C) – Yağış beklenmiyor.

31 Ağustos Pazartesi: Az bulutlu ve açık (22°C / 30°C) – Yağış beklenmiyor.

1 Eylül Salı: Az bulutlu ve açık (21°C / 30°C) – Yağış beklenmiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul İstanbul Hava Durumu Kuvvetli sağanak yağış
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