Neredeyse tüm yurtta yağmur yağacak! Meteoroloji tarih verdi

Yaz sıcakları etkisini sürdürürken yurdu serinletecek hava dalgası için tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde, hafta sonuna doğru yağışlı havanın yurdun geniş bölümüne yayılacağı görülüyor. Sıcaklıkların ise Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte yaklaşık 6 derece düşmesi bekleniyor.

SICAK HAVA YERİNİ SERİN HAVAYA BIRAKACAK

Meteoroloji'nin 26 Ağustos Çarşamba günü için yayımladığı tahminlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bugün özellikle doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ancak önümüzdeki günlerde tablo değişecek.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR GENİŞLEYECEK

MGM'nin 5 günlük tahmin haritasında 28 Ağustos Cuma gününden itibaren yağışlı havanın yurdun önemli bölümünde etkili olması bekleniyor. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaygınlaşacağı görülüyor.

Hafta sonuna gelindiğinde ise yağışlı sistemin etkilediği alanın daha da genişlemesi bekleniyor. 29 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, çok sayıda bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞEBİLİR

Rusya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş yaşanacak. Sıcaklıkların yaklaşık 6 derece gerilemesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde ve geceleri serin hava daha fazla hissedilecek.

Meteoroloji'nin mevcut tahminlerine göre değişimin özellikle Cuma ve Cumartesi günlerinde belirginleşmesi bekleniyor. Yağışların kapsamı ve sıcaklıklardaki düşüşün illere göre etkisi ise yeni tahminlerle birlikte netleşecek.

BUGÜN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI VAR

Öte yandan bugün için Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Rüzgarın güneydoğu kesimlerde öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden yer yer 40-60 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.