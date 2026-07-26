İstanbul'da yolcu raylara düştü: Seferler aksadı

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda sabah saatlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı. Gayrettepe İstasyonu'nda bir yolcunun ray hattına düşmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğuştan görme engelli Enes G., kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı’ndan eve gitmek için metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GAYRETTEPE İSTASYONU PAS GEÇİLDİ

Metro İstanbul tarafından yapılan ilk açıklamada, Gayrettepe İstasyonu’nda yaşanan olay nedeniyle araçların bu istasyonda durmadığı bildirildi. Olayın ardından hatta güvenlik önlemleri alınırken, yolcuların mağdur olmaması adına sefer düzeninde değişikliğe gidildi.

SEFERLER AKTARMALI VE GECİKMELİ SAĞLANDI

Aksama süresince M2 hattındaki seferler Şişli-Mecidiyeköy ve Sanayi istasyonlarından aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Yaşanan durum nedeniyle hat genelinde seferlerde gecikmeler yaşandı.

SEFERLER YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin müdahalesinin ardından hattaki durum kısa sürede kontrol altına alındı. Metro İstanbul, saat 11.36'da yaptığı ikinci bir açıklama ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin yeniden normale döndüğünü duyurdu. (DHA)