İstanbul'da hava birden dönecek: Güneş yüzünü gösterecek

İstanbul'da günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası megakenti terk ediyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre, İstanbul yeni haftayla birlikte güneşli ve ısınan bir havanın etkisi altına girecek.

SICAKLIKLAR 25 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Hafta başından bu yana mevsim normallerinin altında seyreden ve 16-18 °C seviyelerine kadar gerileyen hava sıcaklıklarının, hafta boyunca kademeli olarak artarak 22-24 °C bandına yükselmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise termometrelerin 25 °C dereceyi göstermesi öngörülüyor.

BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

AKOM verilerine göre, önümüzdeki bir haftalık periyotta İstanbul genelinde yağış beklenmiyor. Gökyüzüne çoğunlukla parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'DAN "POYRAZ" UYARISI

Hava sıcaklıklarındaki artışa rağmen rüzgarın poyrazdan sert, yer yer ise fırtınamsı esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının saatte 30 ila 60 km aralığına ulaşacağı tahmin edilirken, yetkililer vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.