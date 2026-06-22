İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi: İSKİ mahalleleri tek tek açıkladı

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

14 SAAT SU VERİLEMEYECEK

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri." (AA)

SU KESİNTİSİNE KARŞI NELER YAPILMALI?

Yeterli miktarda içme ve kullanım suyu depolayın.

Su depolama kaplarını temiz ve hazır bulundurun.

Kesinti öncesinde çamaşır, bulaşık ve temizlik işlerini tamamlayın.

Su kullanımında tasarruflu davranın.

Acil ihtiyaçlar için yedek su kaynağı bulundurun.

Yetkili kurumların kesinti duyurularını takip edin.

Elektrikli su pompaları kullanılıyorsa alternatif çözümler hazırlayın.

Kesinti süresince suyu dikkatli ve planlı şekilde tüketin.