İSKİ verisi alarm veriyor: İstanbul'un su stoğu 177 güne düştü

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı 11 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 68,75'e geriledi. Barajlardaki toplam su miktarı 598,98 milyon metreküpe düşerek psikolojik açıdan önemli bir eşik olan 600 milyon metreküpün altına indi. Geçen yıl aynı dönemde 640 milyon metreküp su tutan barajlarda bu yıl yaklaşık 42 milyon metreküplük açık oluştu.

İstanbul barajları haziran ayında 2,08 puan kaybetti. 1 Haziran'da yüzde 70,83 ile uzmanların yaz öncesi güvenli kabul ettiği seviyenin üzerinde olan doluluk, 11 gün içinde o sınırın altına geriledi ve şimdi yüzde 68,75'te seyrediyor.

Sıcakların artmasıyla su tüketimindeki tırmanış başladı. İSKİ'nin arıtma tesislerinden şebekeye verilen su miktarı 28 Mayıs'ta günlük 2,65 milyon metreküpken, 10 Haziran itibarıyla 3,38 milyon metreküpe yükseldi. İki haftada günlük tüketim yüzde 28 arttı.

Geçen yılın aynı tarihinde İstanbul barajları yüzde 73,83 dolulukla bu yıldan yaklaşık 5 puan daha güçlü bir konumdaydı. Fakat geçen sene Haziran ayı sonunda doluluk yüzde 65'e gerilemiş, ardından yılın geri kalanında sürekli düşerek Aralık'ta yüzde 17'ye kadar inmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (11 HAZİRAN 2026)

Ömerli Barajı: %94,6

%94,6 Elmalı Barajı: %92,37

%92,37 Darlık Barajı: %88,13

%88,13 Alibey Barajı: %63,95

%63,95 Terkos Barajı: %57,68

%57,68 Kazandere Barajı: %52,77

%52,77 Büyükçekmece Barajı: %51,27

%51,27 Pabuçdere Barajı: %49,11

%49,11 Sazlıdere Barajı: %41,93

%41,93 Istrancalar Barajı: %21,72

İSTANBUL'UN SU STOĞU 600 MİLYON METREKÜPÜN ALTINA İNDİ

Barajlardaki 598,98 milyon metreküp su, günlük 3,38 milyon metreküplük arıtma tesisi çıkışıyla İstanbul'un kabaca 177 günlük stoğu kaldığı anlamına geliyor.

Melen ve Yeşilçay regülatörleri yılda 575 milyon metreküp kapasiteyle baraj sistemini tamamlıyor ve günlük tüketimin önemli bir bölümü bu kaynaklardan karşılanıyor.

Asıl soru temmuz ve ağustosta tüketimin zirve yapacağı dönemde barajların ne hızla eriyeceği ise asıl soru olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi halinde günlük tüketimle eylül başında doluluk yüzde 50'nin altına sarkabilir.

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL İÇİN NEDEN KRİTİK?

İstanbul’un su arzı, barajlar ile Melen ve Yeşilçay regülatörleri tarafından sağlanıyor. Şehrin toplam su tüketimi, tüm barajların toplam kapasitesinden fazla olduğu için, doluluk oranı tek başına yeterli bir ölçüt olmasa da hayati bir göstergedir. Barajdaki her damla su, özellikle sıcak ve kurak yaz ayları boyunca tüm İstanbulluların kaderini belirliyor.

"BARAJ DOLULUK ORANI" KAVRAMI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajdaki mevcut su miktarının, o barajın depolayabileceği maksimum hacme olan yüzdesel oranıdır. Yağışlar ve eriyen karlar bu oranı yükseltirken, su kullanımı ve buharlaşma seviyeyi aşağı çeker. İSKİ, bu verileri günlük olarak takip edip vatandaşlarla paylaşmaktadır.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Barajların en alt seviyesinde yer alan ve teknik imkansızlıklar nedeniyle şebekeye verilemeyen suya "ölü hacim" denir. "Toplam doluluk" ifadesi bu ölü hacmi de kapsarken; "aktif doluluk" sadece halka arz edilebilecek, kullanılabilir suyu ifade eder. İSKİ, tüm su yönetimi stratejilerini bu aktif doluluk verisine göre belirlemektedir.

İSTANBUL NE KADAR SU TÜKETİYOR?

İstanbul’un yıllık su ihtiyacı yaklaşık 1,1 ila 1,2 milyar metreküp civarındadır. Barajların toplam kapasitesi ise 868 milyon metreküptür. Yani barajlar tamamen dolu olsa dahi şehrin yaklaşık 8-10 aylık ihtiyacını karşılayabilirler. Aradaki fark, yıllık 575 milyon metreküp kapasite sunan Melen ve Yeşilçay sistemleri ile dengelenmektedir. Bu nedenle İstanbul’un su güvenliği, bu dış kaynakların düzenli çalışmasına endekslidir.

BARAJ DOLULUK ORANI DÜŞTÜĞÜNDE NELER DEĞİŞİR?

Doluluk oranlarının azalması durumunda öncelikle şebeke basıncı düşer ve üst katlara su ulaşmasında sorunlar başlar. İhtiyacın karşılanamadığı durumlarda ise bölgesel ve saatli su kesintileri gündeme gelir. Aralık 2025'te oranların %17'ye düşmesi, İstanbul'u tam olarak bu kriz senaryosuyla yüz yüze bırakmış ve uzun süren kesinti tartışmalarına neden olmuştu.

İSTANBUL BARAJLARININ BİRİNCİL GÖREVİ NEDİR?

İstanbul’daki on barajın neredeyse tamamı yalnızca içme ve kullanım suyu sağlama amacı taşır. Tarım veya elektrik üretimi gibi farklı amaçların payı yok denecek kadar azdır. Barajlardan gelen sular İSKİ’nin arıtma tesislerinde temizlenerek şehir şebekesine dağıtılır.