İstanbul ve Ankara'yı sağanak vurdu! Trafik durdu, evleri su bastı

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da etkili olan sağanak sonrası su basan alt geçitler, caddelerde oluşan su birikintileri, toprak kayması nedeniyle tahliye edilen yapılar ve taşan rögarlar iki büyük kentte ulaşımı ve günlük yaşamı kilitledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.



İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ: ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 87'YE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, sabah saatlerinde yer yer şiddetini artırdı. Haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.Kozyatağı mevkisi Edirne istikametinde trafik yoğunluğu sürerken, saat 08.45 itibarıyla yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.

TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde de ulaşım durma noktasına geldi; yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle yoluna devam etmeye çalıştı.



SU BASAN ALT GEÇİTLER VE TAHLİYE EDİLEN 25 KİŞİ

Gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Nisbetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma başlattığı alt geçit, bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta ise saat 01.00 sıralarında yeşil alanda toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kaymanın yaşandığı alan ile çevresindeki yapıları inceledi.

Ekipler, kayan toprağın hemen yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti. Tahliye edilen bina ve çevresinde gündüz saatlerinde kapsamlı inceleme yapılacağı bildirildi.

SULTANGAZİ VE GAZİOSMANPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağış, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da da cadde ve sokakları suyla kapladı. Bazı yollar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sultangazi'de bazı binaların bodrum katlarını su bastı, evlerde bulunan eşyalar zarar gördü. Vatandaşlar evlerdeki suyu tahliye etmek için ekiplere haber verdi.



Sultangazi'de evi sular altında kalan ve gözyaşlarını tutamayan Zehra Kazan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Yıllardır zaten su sorunu vardı ama bu kadarını daha önce yaşamadık. Bugünkü şiddetli yağmurda evimde kullanacağım hiçbir eşya kalmadı. Lavabolardan, tüm giderlerden akan lağım suyu evimize doldu. Evde kullanabileceğimiz hiçbir şey yok. Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an nerede kalacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu sorunu kim karşılayacak onu da bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da yağışlı havanın 30 Eylül Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

BAŞKENT ANKARA'DA TAŞAN RÖGARLAR EVLERE DOLDU

Sağanak yağış başkent Ankara'da da gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle rögarın taşması sonucu bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Su basan adreslerde ASKİ ekipleri tahliye çalışması yürütürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.