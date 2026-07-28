İstanbul ve Ankara 2 saat 15 dakika olacak! YHT hattında test sürüşleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, projenin 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimindeki hummalı çalışmaların son aşamaya geldiğini, bölgede yakında test sürüşlerine başlanacağını duyurdu.

ANKARA VE İSTANBUL 2 SAAT 15 DAKİKA

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bursa, doğrudan Türkiye'nin ana yüksek hızlı tren (YHT) ağına entegre olacak. Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Osmaneli-Bursa kesimi, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek." dedi.

YILDA 30 MİLYON YOLCU VE 59 MİLYON TON YÜK KAPASİTESİ

Saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edilen ve toplam uzunluğu 201 kilometreyi bulan hattın tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya ve 59 milyon ton yük trafiğine ev sahipliği yapacak. (AA)