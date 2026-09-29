İstanbul Havalimanı'nda şok: Uçak haczedildi yolcular indirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcundan dolayı icra kararı alındı. Kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.

BORÇ NEDENİYLE İCRA KARARI

Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcu nedeniyle icra kararı alındı. Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, kararı uygulamak üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

UÇAK KALKIŞA HAZIRLANIRKEN HACİZ

Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçak, İran seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamladı. İcra memurları ve şirketin avukatı, uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı. Uçağa haciz işlemi uygulandı.

AA