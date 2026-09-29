İstanbul Havalimanı'nda şok: Uçak haczedildi yolcular indirildi
İran merkezli Caspian Airlines'e ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndaki İran seferi öncesi borcundan dolayı haczedilerek seferden çekildi. Yolcular ve mürettebat uçaktan indirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcundan dolayı icra kararı alındı. Kararı uygulamak üzere alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları İstanbul Havalimanı'na geldi.
BORÇ NEDENİYLE İCRA KARARI
Caspian Airlines'in Türkiye'de bir havacılık şirketine borcu nedeniyle icra kararı alındı. Alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, kararı uygulamak üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.
UÇAK KALKIŞA HAZIRLANIRKEN HACİZ
Caspian Airlines'e ait EP-KPB kuyruk tescilli uçak, İran seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamladı. İcra memurları ve şirketin avukatı, uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi.
YOLCULAR VE MÜRETTEBAT UÇAKTAN İNDİRİLDİ
Yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirilerek terminale alındı. Uçağa haciz işlemi uygulandı.
AA
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi