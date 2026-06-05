Isıtıcıdan çıkan yangın, diyaliz hastası kadını hayattan kopardı

Erzurum'da 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında 71 yaşındaki diyaliz hastası Hacer Tikankuş hayatını kaybederken, dumandan etkilenen eşi ve bir komşusu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bulunan TOKİ Kavak Konutları'nda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yapılan incelemelerde, ikamette bulunan diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tikankuş'un cenazesi, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 78 yaşındaki eşi Feramus Tikankuş ve aynı binadaki bir komşusu ise ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ BARUŞ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Erzurum Valisi Aydın Baruş, olayın ardından bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı ve hayatını kaybeden kadının yakınlarını teselli etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, itfaiye ekiplerinin ihbardan sadece 5 dakika sonra adrese intikal ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Olay sırasında eşiyle yaşayan hanımefendi diyaliz hastası içerde kalmış. Eşi yangını söndürmeye çalışmış ama başaramamış, bunun üzerine 112'ye ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeriye girdiğinde maalesef odada Hacer Tikankuş'un vefat ettiğini görmüş. Vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz."

"İLK TESPİTLERE GÖRE YANGIN ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikatın sürdüğünü belirten Vali Baruş, ilk bulgulara göre yangının evdeki elektrikli bir ısıtıcıdan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Baruş, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum başka evlere sıçramadan yangına müdahale etmişler" dedi. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak şok geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Vali Baruş, olay yerindeki incelemelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine geçerek tedavi altındaki yaralıları ziyaret etti ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'ndan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. (AA)