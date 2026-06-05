Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Düzce'de bir apartmandan yayılan koku üzerine harekete geçen ekipler, bayramın birinci gününden beri haber alınamayan 68 yaşındaki emekli öğretmenin evinde cansız bedenini buldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir apartmandan yayılan koku üzerine olay yerine giden ekipler, yalnız yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Taraf'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Resim : 1

Olay, Aziziye Mahallesi 862 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Binadan gelen kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, ilk etapta kokunun doğalgaz kaçağından kaynaklanabileceği ihtimalini değerlendirerek tedbir amacıyla apartmanın doğalgaz hattını kesti.

KOKUNUN TARAF'IN DAİRESİNDEN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan detaylı kontroller sonucunda kokunun, apartmanın giriş katında ikamet eden 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın dairesinden geldiği tespit edildi. Daireye giren ekipler, Taraf'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcılık tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından Taraf'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kız kardeşlere otomobilde pompalı tüfekli saldırı: Polis firari şüpheliyi arıyor!Kız kardeşlere otomobilde pompalı tüfekli saldırı: Polis firari şüpheliyi arıyor!

Emekli öğretmen olduğu ve evinde yalnız yaşadığı bildirilen Hüseyin Taraf'ın, en son bayramın birinci günü komşularıyla bayramlaştığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Düzce Öğretmen
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro