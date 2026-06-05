Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir apartmandan yayılan koku üzerine olay yerine giden ekipler, yalnız yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Taraf'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Aziziye Mahallesi 862 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Binadan gelen kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, ilk etapta kokunun doğalgaz kaçağından kaynaklanabileceği ihtimalini değerlendirerek tedbir amacıyla apartmanın doğalgaz hattını kesti.

KOKUNUN TARAF'IN DAİRESİNDEN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan detaylı kontroller sonucunda kokunun, apartmanın giriş katında ikamet eden 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın dairesinden geldiği tespit edildi. Daireye giren ekipler, Taraf'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcılık tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından Taraf'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen olduğu ve evinde yalnız yaşadığı bildirilen Hüseyin Taraf'ın, en son bayramın birinci günü komşularıyla bayramlaştığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)