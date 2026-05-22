Irmağa düşen kadının kalbi tekrar çalıştırıldı

Tarsus'ta Berdan Irmağı'na düşen ve duran kalbi olay yerinde yeniden çalıştırılan Narin Bozo, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı’na düşerek akıntıya kapılan 30 yaşındaki Narin Bozo, ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Duran kalbi olay yerinde yeniden çalıştırılan Bozo, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cesedi ırmakta sürüklenirken bulundu

Olay, bugün öğle saatlerinde Berdan Irmağı Fahrettin Paşa Vefa Köprüsü civarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ırmağa düşen Narin Bozo, akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda, akıntıyla sürüklenen Narin Bozo, belirlenen noktada sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kadının kalbinin durduğunu tespit etti.

Olay yerine getirilen çekicinin üzerine alınan Bozo’ya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan kalp masajı ve tıbbi müdahaleler sonucu Bozo'nun duran kalbi yeniden çalıştırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR...

Hayata döndürülen Narin Bozo, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan Bozo’nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Mersin
