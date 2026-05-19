Cesedi ırmakta sürüklenirken bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda bir kişinin cesedi bulundu. Ölen kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu belirlendi. Irmaktan çıkarılan cenaze yapılan incelemelerin ardından morga gönderildi.

FEYYAZ BİLGEN KÖPRÜSÜ CİVARINDA ORTAYA ÇIKTI

Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı'nda Feyyaz Bilgen Köprüsü civarında bir ceset bulundu. Vatandaşlar, suda sürüklenen bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

CENAZE KIYIYA ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, suda sürüklenen cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu tespit edildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Ceset, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)