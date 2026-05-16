İranlı kadını İstanbul'da öldürüp Kırşehir'de gömdü: Yaşıyor sanılsın diye kurduğu oyun pes dedirtti

İstanbul Maltepe’de yaklaşık 20 yıldır yalnız yaşayan 69 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami’den haber alamayan yakınlarının başvurusu, kan donduran bir cinayeti gün yüzüne çıkardı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, talihsiz kadının 4-5 yıllık sevgilisi tarafından katledildiği, cesedinin parçalara ayrılarak İstanbul’dan Kırşehir’e taşındığı ve olayın üzerini örtmek için akılalmaz bir senaryonun devreye sokulduğu belirlendi.

İRANLI KADINI İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜP KIRŞEHİR'DE GÖMDÜ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; cinayet zanlısı 49 yaşındaki müteahhit Erkan B., 14 Nisan günü Maghami ile buluşarak Büyükçekmece’ye gitti. İddiaya göre, ikili arasında Erkan B.’nin imam nikahlı eşinden gelen telefon nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Maghami’nin tasmayla vurması üzerine, şüpheli aynı tasmayı kullanarak kadını boğarak öldürdü. Erkan B., cesedi bir gece aracında beklettikten sonra ertesi gün Çatalca’da 4-5 parçaya ayırarak poşetledi.

16 Nisan akşamı Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Kırşehir’in Mucur ilçesine giden zanlı, ceset parçalarını yol kenarındaki bir menfez yakınına gömdü. 22 Nisan’da köylülerin ihbarıyla bulunan cesedin kimliği, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede diş implantları ve bacağındaki platinden teşhis edildi.

YAŞIYOR SANILSIN DİYE KURDUĞU OYUN PES DEDİRTTİ

Soruşturma derinleştikçe, şüphelinin cinayeti gizlemek için kurduğu sistem polisi bile hayrete düşürdü. Erkan B.’nin, kadının cep telefonunu Büyükçekmece’deki bir işletmenin valesine bırakarak, "Ben ararsam aç, başkası ararsa açma" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca yakalanmamak için kendi telefonunu evde bırakıp kadının telefonunu alan zanlı, maktule adına apartmanın WhatsApp grubuna, "Arkadaşlarımla tatildeyim" mesajı attı. Ancak kadının Türkçe bilmemesi polisin şüphesini çekti.

Cinayetin ardından 22 Nisan’da yurt dışına kaçan ve 25 Nisan’da geri dönen Erkan B., gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf etti. Yer gösterme sırasında konuşan zanlı, "Tasmayla vurmaya kalktı, o arada boğuşurken normalde çekip boğmuşum. Panik yaptım, korktum. Kırşehir’de yol kenarında üstüne toprak attım" dedi.

Olayla ilgili Erkan B.’nin yanı sıra vale Mesut A. ve ortak arkadaşları Sedef G. de gözaltına alındı. Suçta kullanılan araçta yapılan luminol incelemesi de kan izlerini tescilledi.