Faili meçhul cinayet 24 yıl sonra aydınlatıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2002 yılında meydana gelen olayda 53 yaşındaki Galip Öztürker, dere kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Cinayet yeterli delilin olmaması nedeniyle faili meçhul olarak kaldı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın jandarma ile yaptığı çalışmada, yeni tanık beyanları ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerden birinin başka suçtan cezaevinde bulunan 47 yaşındaki M.D. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

M.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS), dün alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Jandarma, M.D.'nin ifadesinden yola çıkıp, dün 4 şüpheliyi daha yakaladı. M.D. ve diğer 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)