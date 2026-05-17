İranlı kadın İstanbul'da kayboldu cesedi Kırşehir'de çıktı!

Maltepe’de 11 Nisan’dan bu yana haber alınamayan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami’nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Kırşehir’de boş arazide bulunan cesedin Maghami’ye ait olduğu belirlenirken, soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Erkan B. tutuklandı.

TELEFONUNDAN “TATİLDEYİM” MESAJI ATILMIŞ

Yakınlarının kayıp başvurusu yapmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Maghami’nin yaşadığı evde inceleme yaptı. Evde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, apartman grubuna Maghami’nin telefonundan gönderilen bir mesaj dikkat çekti.

Normalde sesli mesaj gönderen Maghami’nin hesabından 18 Nisan’da yazılı şekilde “Tatildeyim” mesajı paylaşılması üzerine ekipler durumu şüpheli buldu. Yapılan incelemelerde Maghami’nin son görüştüğü kişinin Erkan B. olduğu tespit edildi.

RESTORANDA BULUŞTULAR, ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Ekipler, Esenyurt’ta yaşayan Erkan B.’nin Maghami ile ilişkisi bulunduğunu belirledi. İkilinin 14 Nisan’da birlikte Büyükçekmece’de bir restorana giderek yemek yediği tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Erkan B.’nin ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği, ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında G.Ü., S.K., M.A., S.G. ve bir kişi daha gözaltına alındı.

CESEDİ BOŞ ARAZİYE ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis soruşturmasında, Erkan B.’nin araç içinde tartıştığı Maghami’yi boğarak öldürdüğü ve cesedi Kırşehir’in Mucur ilçesindeki boş bir araziye bıraktığı belirlendi.

22 Nisan’da Kırşehir’de bulunan kadın cesedinin Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan B. tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)