Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Yalova'da yakalandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Belirlenen adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 1 şüpheli de başka bir operasyonla yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN SUÇ MALZEMELERİ ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 25 fişek, 7 parça halinde toplam 217,61 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Yapılan sorgulamalarda şüphelilerden birinin 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'hırsızlık' suçlarından arandığı belirlendi. Bir diğer şüphelinin ise İnterpol tarafından 'hırsızlık' suçundan kırmızı bültenle arandığı; ayrıca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 41 bin lira adli para cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

BİR FİRARİ DAHA YAKALANDI

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan ekipler, 26 Temmuz'da yürüttükleri başka bir çalışmada, 'kasten öldürme' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından iki ayrı dosyada toplam 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlüyü daha yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu hükümlü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)