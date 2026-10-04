İlk kazanın ardından ikinci kaza oldu, ortalık savaş alanı: Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Nazilli-Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde bir otomobilin TIR’a arkadan çarpması üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Ekiplerin ilk kazaya müdahale ettiği esnada, Aydın yönüne ilerleyen A.T. yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ikinci bir kazaya yol açtı.

3 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ

Kontrolden çıkan araç sırasıyla önce 09 FS 773 plakalı otomobile ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarparak durabildi.

12 KİŞİ ARAÇLARDA SIKIŞTI

Zincirleme kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan A.T., Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., E.Ç. ve M.G. itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri tamamlanan toplam 12 yaralı, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikinci kazaya sebebiyet veren sürücü A.T.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanede yapılan kan analizinde sürücü A.T.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu, hurdaya dönen araçların çekicilerle kaldırılması ve yol temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)