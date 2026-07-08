İki ülke aynı Macron! Amerika'da arabasından indirip yürütmüşlerdi Türkiye'de pamuklara sarıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu geçecek diye New York'un göbeğinde polis tarafından trafiğe takılan ve yoluna yaya devam etmek zorunda kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron için Ankara'da seferberlik ilan edildi. New York polisinin yol vermediği Macron'un sabah koşusu yapabilmesi için başkentte vatandaşlar parklardan çıkarıldı, heyetlerin güzergahındaki gecekondular panellerle sansürlendi.

NEW YORK SOKAKLARINDA YAYA ANKARA'DA BARİYERLER ARKASINDA KOŞU

23 Eylül 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta polis engeline takılıp 30 dakika yürümek zorunda kalan Fransa Cumhurbaşkanı, 8 Temmuz 2026'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da tamamen boşaltılmış parklarda ağırlandı.

New York'ta vatandaşlarla yürüyen, isteyenlerle fotoğraf çektiren ve hatta bir kişi tarafından alnından öpülen Macron; Ankara'da İran ve Arjantin caddeleri üzerinden beraberindekilerle geçerek girdiği Seğmenler Parkı'nda geniş güvenlik önlemleri altında koştu. Macron koşsun diye Seğmenler Parkı geçici süreyle vatandaşların girişine kapatıldı, basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi.

Trump'ın konvoyunun geçişi nedeniyle ABD polisi tarafından konvoyu durdurulan Macron, New York sokaklarında yürüdüğü sırada böyle görüntülenmişti.

ABD'DE POLİS YOLUNU KESTİ TÜRKİYE'DE GECEKONDULAR GİZLENDİ

New York'ta Fransız Büyükelçiliği'ne gitmek isterken yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek bizzat kendisi öğrenmek zorunda kalan Macron, Ankara'da ise bambaşka bir protokolle karşılaştı.

New York'ta Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı." diyen ve yoluna yaya devam eden Macron için, Türkiye'de zirveden haftalar önce hazırlıklar başladı. Zirve heyetlerinin geçiş yapacağı güzergahlarda acil peyzaj ve asfalt çalışmaları yürütülürken, yol üstünde bulunan bazı gecekonduların önü 'görüntü kirliliği' muamelesi görerek plakalar ve panellerle kapatıldı.

New York polisi tarafından Trump'ın konvoyu yüzünden bekletilen Macron'un sabah koşusu yapabilmesi amacıyla Ankara'da Botanik Parkı, Dikmen Vadisi ve Eymir Gölü gibi yeşil alanların da belirli saatlerde vatandaşların kullanımına kapatıldı.

TRUMP'A NEW YORK'TA VE ANKARA'DA AYRICALIK MACRON'A BOŞALTILMIŞ ALANLAR

Macron'un New York'ta yaşadağı olayın aksine, Ankara'da yaklaşık 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirve için çok sayıda otel ve konaklama alanı heyetlere tahsis edildi. ABD heyetinin programı kapsamında Donald Trump için de özel düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Macron'un boş Seğmenler Parkı'nda bariyerler arkasında yaklaşık 1 saat süren sabah koşusu, kendisine 'Günaydın' ve 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyen gazetecilere Fransızca 'Günaydın' ve 'Teşekkürler' diye karşılık vermesiyle sona erdi ve oteline döndü