İki grup bıçaklarla birbirine girdi: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Hacıbey Mahallesi TOKİ konutları çevresinde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çıkan kavgada M.D. ve U.K.K. isimli iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)